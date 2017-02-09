Флагман ТОФ "Варяг" условно уничтожил высокоскоростные цели в стратосфере

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ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер "Варяг", отрабатывая элементы второй курсовой задачи (К-2), обнаружил и условно уничтожил высокоскоростные цели в стратосфере, сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.
"Два авиазвена истребителей Су-35, взлетевших с аэродрома Центральная Угловая под Владивостоком, были взяты на сопровождение боевыми расчетами зенитно-ракетного (ЗРК) комплекса "Форт". Самолеты, имитирующие авианалет условного противника и заходившие на крейсер с различных направлений на высотах свыше 15 километров с входом в зону огневого поражения корабля, были условно уничтожены электронными пусками ЗРК "Форт", - сообщил Матвеев.
Кроме того, экипаж "Варяга" провел зенитно-ракетные стрельбы комплексом "Оса-МА" по воздушным целям.
В ближайшие дни моряки ТОФ проведут артиллерийские стрельбы по береговым мишеням и буксируемому морскому щиту, имитирующим огневые точки и надводный корабль условного противника. Стрельбы будут вестись на различных дальностях в условиях сложной помеховой обстановки. После выполнения огневых задач экипаж корабля совместно с вертолетом Ка-27 морской авиации флота отработает вопросы противолодочной обороны, проведет ряд корабельные учения по радиоэлектронной борьбе, РХБ защите, борьбе за живучесть и другие.
Курсовая задача (К-2) это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, выполнять в море задачи по предназначению, а также вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.