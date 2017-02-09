Биатлонисты ЦВО представят Алтай и Туву на Всемирных военных играх в Сочи

На суде Поветкина и Уайлдера в Нью-Йорке заслушали показания ученыхСпорт 9 февраля, 7:14
Гол Тэйвза в овертайме принес "Чикаго" победу над "Миннесотой" в матче НХЛСпорт 9 февраля, 7:12
Главком ВМФ поздравит экипаж "Адмирала Кузнецова" с завершением похода в СириюАрмия и ОПК 9 февраля, 6:58
СМИ: госсекретарь США заявил о необходимости нового подхода к проблеме КНДРМеждународная панорама 9 февраля, 6:56
Абэ на переговорах с Трампом хочет построить крепкие доверительные отношенияМеждународная панорама 9 февраля, 6:37
Бывшего центрового Чарльза Окли арестовали во время матча НБА в Нью-ЙоркеСпорт 9 февраля, 6:37
До семи градусов мороза будет в московском регионеМосква 9 февраля, 6:23
Экипажи дальней авиации Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 перемещены на оперативные аэродромыАрмия и ОПК 9 февраля, 6:10
СМИ: КНДР может обладать материалами для создания 60 ядерных боеголовокМеждународная панорама 9 февраля, 6:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Военные биатлонисты из Алтайского края и Тувы представят Центральный военный округ (ЦВО) на III зимних Всемирных военных играх, которые пройдут в конце февраля в Сочи. Об этом в четверг сообщил официальный представитель округа полковник Ярослав Рощупкин.
"В предварительный состав сборной Вооруженных Сил РФ на III зимних Всемирных военных играх вошли два биатлониста Центрального военного округа. Это сержант Максим Буртасов, который служит в мотострелковой бригаде, дислоцированной в Алтайском крае, и Анастасия Евсюнина, рядовой горного соединения из Тувы ", - сказал Рощупкин.
Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. В них примут участие около 1 тыс. сильнейших представителей военного спорта из более чем 20 стран Европы и Азии, в том числе военнослужащие армий НАТО.
В составе сборной армии России выступят 60 спортсменов-военнослужащих. Костяк команды составляют представители Центрального спортивного клуба армии, среди них победители и призеры Олимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы.