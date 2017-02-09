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Экипажи дальней авиации Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 перемещены на оперативные аэродромы

Армия и ОПК
9 февраля, 6:10 дата обновления: 9 февраля, 6:15 UTC+3
Предварительно на аэродромы были перебазированы передовые группы инженерно-технического состава и техника инженерно-аэродромной службы, сообщили в Минобороны
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© Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ сообщило о завершении перебазирования на оперативные аэродромы более 20 экипажей дальней авиации, включая стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС и бомбардировщиков Ту-22М3, в рамках проверки боеготовности.

"Более 20 экипажей дальней авиации перебазированы на оперативные аэродромы, - проинформировал Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. - Экипажи дальней авиации завершили перебазирование с аэродромов постоянной дислокации в Амурской, Иркутской, Саратовской, Калужской, Мурманской областях на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-космических сил".

Внезапная проверка боеготовности ВКС проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ с 7 февраля.

Всего к проверке привлекаются порядка 45 тысяч личного состава Вооруженных Сил и около 1700 единиц вооружения и военной техники.

"Летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и самолетов-заправщиков Ил-78 выполнили длительные перелеты, преодолев несколько тысяч километров, и в настоящий момент находятся в готовности к выполнению задач по предназначению, - говорится в сообщении. - Предварительно на оперативные аэродромы самолетами военно-транспортной авиации были перебазированы передовые группы инженерно-технического состава и техника инженерно-аэродромной службы, предназначенная для обслуживания и подготовки самолетов дальней авиации к повторным вылетам". 

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Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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