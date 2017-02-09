В южнокорейском Инчхоне почтили память моряков крейсера "Варяг" и канонерки "Кореец"

ИНЧХОН /Республика Корея/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Церемония в память о 113-й годовщине подвига команды русского крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" прошла в Желтом море в бухте южнокорейского портового города Инчхон. В ней приняли участие посол РФ в Республике Корея Александр Тимонин, сотрудники военного атташата, дипломаты, ученики школы при посольстве в Сеуле, а также представители южнокорейских военно-морских сил.

Корвет (в российской классификации - малый противолодочный корабль) "Кончжун" ВМС Республики Корея доставил россиян к месту, где были затоплены "Варяг" и "Кореец". "Подвиг героических моряков навсегда остается в нашей памяти. Сегодня мы по сложившейся традиции возлагаем цветы на месте гибели крейсера, который стал символом доблести, самоотверженности, верности воинскому долгу", - сказал Тимонин на борту корвета.

После этого на воду был спущен венок, а южнокорейские военные горнисты исполнили траурную мелодию.

По прибытии в порт делегация направилась к памятнику, установленному в Инчхоне в 2004 году к 100-летию со дня битвы "Варяга" и "Корейца" с 14 военными кораблями японской эскадры. Россияне возложили цветы к подножию монумента, увенчанного медной бескозыркой.

Памятник героям "Варяга" и "Корейца", созданный по проекту скульптора Андрея Балашова, был установлен на набережной Инчхона в феврале 2004 года. Мемориал изготовлен из гранатового амфиболита, который на территории РФ разрабатывается только в местечке Чупа на Кольском полуострове. Как ранее сообщил ТАСС Балашов, такой камень позволяет в точности воплотить художественный замысел, "напоминая холодные февральские воды залива Чемульпхо в Желтом море", где корабли сражались с японской эскадрой, а также капли пролитой моряками крови.