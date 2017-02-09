"Известия": Росгвардия проведет собственный военный салон в Подмосковье

На суде Поветкина и Уайлдера в Нью-Йорке заслушали показания ученыхСпорт 9 февраля, 7:14
Гол Тэйвза в овертайме принес "Чикаго" победу над "Миннесотой" в матче НХЛСпорт 9 февраля, 7:12
Главком ВМФ поздравит экипаж "Адмирала Кузнецова" с завершением похода в СириюАрмия и ОПК 9 февраля, 6:58
СМИ: госсекретарь США заявил о необходимости нового подхода к проблеме КНДРМеждународная панорама 9 февраля, 6:56
Абэ на переговорах с Трампом хочет построить крепкие доверительные отношенияМеждународная панорама 9 февраля, 6:37
Бывшего центрового Чарльза Окли арестовали во время матча НБА в Нью-ЙоркеСпорт 9 февраля, 6:37
До семи градусов мороза будет в московском регионеМосква 9 февраля, 6:23
Экипажи дальней авиации Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 перемещены на оперативные аэродромыАрмия и ОПК 9 февраля, 6:10
СМИ: КНДР может обладать материалами для создания 60 ядерных боеголовокМеждународная панорама 9 февраля, 6:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Командование Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ решило проводить собственный военный салон. Первая выставка пройдет уже 25-26 мая нынешнего года в Подмосковье, пишет газета "Известия" со ссылкой на командование Росгвардии.
Как сообщил изданию первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов, такое решение продиктовано желанием провести узкоспециализированный салон как с открытой, так и с закрытой частями. ""Интерполитех" больше полицейская выставка. Мы же делаем упор на войсковое вооружение. Мы хотим не просто показать образцы техники, которые стоят на вооружении, продемонстрировать их возможности, но и на практике изучить возможности того, что сегодня нам готова предложить промышленность", - заявил он.
При этом участие Росгвардии в выставке "Интерполитех" и форуме "Армия" планируется свести к минимуму. Место проведения первой выставки пока не определено, им может стать полигон Федерального казенного предприятия "НИИ "Геодезия" в подмосковном Красноармейске, где в рамках "Интерполитеха-2016" 22 октября уже проходил демонстрационный показ возможностей вооружения и техники и показательные тактико-специальные учения специальных подразделений Росгвардии.