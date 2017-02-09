Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": Росгвардия проведет собственный военный салон в Подмосковье

Армия и ОПК
9 февраля, 7:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Первый замглавы ведомства рассказал, что в Росгвардии хотят провести узкоспециализированный салон с открытой и с закрытой частями
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Командование Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ решило проводить собственный военный салон. Первая выставка пройдет уже 25-26 мая нынешнего года в Подмосковье, пишет газета "Известия" со ссылкой на командование Росгвардии.

Как сообщил изданию первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов, такое решение продиктовано желанием провести узкоспециализированный салон как с открытой, так и с закрытой частями. ""Интерполитех" больше полицейская выставка. Мы же делаем упор на войсковое вооружение. Мы хотим не просто показать образцы техники, которые стоят на вооружении, продемонстрировать их возможности, но и на практике изучить возможности того, что сегодня нам готова предложить промышленность", - заявил он.

При этом участие Росгвардии в выставке "Интерполитех" и форуме "Армия" планируется свести к минимуму. Место проведения первой выставки пока не определено, им может стать полигон Федерального казенного предприятия "НИИ "Геодезия" в подмосковном Красноармейске, где в рамках "Интерполитеха-2016" 22 октября уже проходил демонстрационный показ возможностей вооружения и техники и показательные тактико-специальные учения специальных подразделений Росгвардии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
10
Как российские военные разминировали древнюю цитадель Алеппо
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Барак Обама
Обама, Брэнсон и кайтсерфинг: как экс-президент США одолел британского миллиардера
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
2
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
3
ABC: в США расследуют опасное сближение президентского борта с другим самолетом
4
СМИ: в Египте расследуют обвинения в обстреле Эйлата с территории АРЕ
5
Экипажи дальней авиации Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 перемещены на оперативные аэродромы
6
Известный советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
7
На суде Поветкина и Уайлдера в Нью-Йорке заслушали показания ученых
Темы дня
Реклама