Тамбовские предприятия ОПК вдвое увеличат производство военной техники связи до 2019 года

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Предприятия тамбовского кластера "Объединенной приборостроительной корпорации" (ОПК, входит в "Ростех") планируют в течение двух лет увеличить объемы производства военной техники связи в два раза, сообщает сегодня пресс-служба корпорации.

"Договоренности о заключении ряда длительных контрактов (на срок 3-5 лет) достигнуты в ходе рабочих встреч, прошедших в Тамбове с участием заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, губернатора региона Александра Никитина и генерального директора ОПК Александра Якунина", - уточнили в корпорации.

В состав тамбовского кластера ОПК входят заводы "Октябрь", "Ревтруд", "Тамбоваппарат" и "Тамбовский НИИ радиотехники "Эфир". Их основная продукция - комбинированные радиостанции и командно-штабные машины, в том числе Р-145БМ "Чайка", Р-166 "Артек", Р-149, а также комплексы радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" и "Инфауна".

"С учетом существующего спроса на военную технику связи в течение ближайших двух лет мы рассчитываем вывести производство этой продукции в Тамбове на уровень примерно 8-9 млрд рублей в год", - отметил гендиректор ОПК Александр Якунин.

Губернатор региона Александр Никитин напомнил, что администрация Тамбовской области и ОПК заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие производственно-технологической базы тамбовских оборонных предприятий, формирование промышленного кластера, а также взаимодействие в области целевой подготовки кадров.

"На сегодняшний день запущены необходимые корпоративные процедуры, связанные с объединением научных и производственных площадок. В завершающую стадию вошли ряд проектов технического перевооружения предприятий. Оптимизирован административный аппарат, сформирована эффективная модель единого управления, создано единое конструкторское бюро, где собрали лучших специалистов со всех четырех предприятий", - сообщили в корпорации.