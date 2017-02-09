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Россия начала разработку "нервной системы" для самолетов будущего

Армия и ОПК
9 февраля, 9:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
В структуру композиционного материала планируется встраивать чувствительные к механическим воздействиям оптические волокна, объединенные в сеть
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований приступил к разработке новейшей системы контроля состояния конструкции авиатехники на основе принципов работы нервной системы живых организмов, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда.

"В рамках проекта Фонда перспективных исследований разрабатывается интегрируемая в композиционный материал система неразрушающего контроля состояния авиационных конструкций. При формировании концепции будущей разработки исследователи проводили аналогию с нервной системой живых организмов, согласно которой в структуру композиционного материала будут встраиваться чувствительные к механическим воздействиям оптические волокна, объединенные в сеть", - рассказали в пресс-службе.

В свою очередь, руководитель проекта Фонда Дмитрий Успенский пояснил ТАСС, что информация о состоянии конструкции летательного аппарата в онлайн-режиме будет передаваться по лазерному лучу, распространяющемуся внутри оптического волокна, вплетенного в конструкцию авиатехники. "Уникальные возможности разрабатываемой Фондом встроенной системы неразрушающего контроля авиационных конструкций позволят не только делать оценку в реальном времени текущего состояния лайнера, но и прогнозировать оставшийся срок службы композитных деталей самолета, что существенно повысит безопасность полетов современной авиации", - рассказал он.

Успенский отметил, что несмотря на выдающиеся технико- экономические характеристики самолетов из композиционных материалов, их безопасная эксплуатация на регулярной основе невозможна без использования бортовых систем контроля целостности конструкций.

Существенно повысить безопасность полетов таких самолетов поможет способность чувствительных элементов оптических волокон улавливать незначительные колебания конструкции самолета в воздухе и на земле. Это позволит оперативно обнаруживать возникающие дефекты конструкций и оценивать их характер.

Работа большинства существующих сейчас аналогичных систем основана не на оптоволоконных технологиях, а на электронных датчиках, встроенных в определенные узлы и агрегаты авиатехники.

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