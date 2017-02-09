Все корабли авианосной группы после похода в Сирию технически исправны

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АВИАНОСЕЦ "АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ" (Североморск), 9 февраля. / ТАСС/. Все корабли и суда авианосной группы, вернувшейся из похода в Средиземное море в Североморск, технически исправны, доложил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов.
"Корабельная авианесущая группа задачи дальнего похода выполнила. Корабли и суда технически исправны. Личный состав здоров", - сказал он на торжественной церемонии встречи, которая проходит на авианосце.
В настоящий момент "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" стоят на рейде Североморска в Кольском заливе. Они вошли в Кольский залив 8 февраля.
Масштабный поход в Средиземное море с боевым применением морской авиации был осуществлен впервые в истории российского Военно-морского флота. Корабли вышли в поход 15 октября 2016 года.