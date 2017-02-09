Около 20 самолетов "напали" на Москву в рамках внезапной проверки ВКС РФ

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Около 20 разных самолетов, в том числе истребители Су-27 и МиГ-29, а также бомбардировщики Су-34, выполнили роль воздушных целей в рамках проверки системы ПВО Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В рамках внезапной проверки авиация Воздушно-космических сил принимала участие в проверке противовоздушной обороны соединений ВКС в Московской зоне ответственности. В воздух были подняты около 20 разнотипных самолетов, включая истребители Су-27 и МиГ-29, бомбардировщики Су-34, учебно-боевые Як-130, транспортные Ан-26, Ан-12, вертолеты Ми-8, Ка-52, которые для подразделений ПВО являлись контрольными целями и действовали с разных направлений", - говорится в сообщении.
Система противовоздушной обороны Москвы засекла стратегические бомбардировщики условного противника на подлете к столице.
"Самолеты дальней авиации - стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 - выполняли полеты на сверхзвуковых скоростях на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, что затрудняло их обнаружение и условное уничтожение", - говорится в сообщении.
Внезапная проверка боевой готовности Воздушно- космических сил проходит по решению президента РФ Владимира Путина с 7 по 9 февраля. Всего к проверке привлекаются порядка 45 тысяч личного состава Вооруженных сил РФ и около 1,7 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов.