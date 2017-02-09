Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой

АВИАНОСЕЦ "АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ" (Североморск), 9 февраля. / ТАСС/. Авианосная корабельная группа ВМФ России успешно действовала в Сирии в воздухе, над водой и под водой, заявил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев.

"Летопись российского флота видела и маленькие, и большие победы, но я уверен в том, что поход корабельной авианесущей группы - особая страница в боевой летописи ВМФ. В боевых действиях против террористов вами были продемонстрированы сплоченность, мужество, целеустремленность и верность Андреевскому флагу. Каждая миля пройденного пути была использована с максимальной эффективностью. Личный состав корабельной авианесущей группировки успешно действовал во всех средах - в воздухе, над водой и под водой", - сказал он на торжественной церемонии встречи, которая проходит на авианосце "Адмирал Кузнецов".

Опыт учтут при проектировании новых кораблей

Королев также сообщил, что опыт сирийского похода авианосца "Адмирал Кузнецов" и других кораблей группировки Военно-морского флота России будет учтен при проектировании и строительстве новых кораблей.

"При проектировании новых кораблей мы будем учитывать - и эта работа уже ведется - все, что связано именно с этим походом, с применением боевой авиации и непосредственно корабельной авиационной группы", - сказал он.

При создании новых кораблей и судов будет также учтены "все виды охраны и обороны авианосной группировки в море", добавил главком.

Сирийский поход

Авианосная группа, в состав которой вошли "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения вышли в поход 15 октября 2016 года. Первого ноября министр обороны доложил о ее прибытии в Средиземное море. За два месяца работы авиация "Кузнецова" выполнила 420 боевых вылетов (из них 117 ночью), было уничтожено более 1 тыс. объектов террористов.

В среду в Североморск вернулись "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", сейчас они стоят на рейде в Кольском заливе. Ранее с авианосца перелетели на аэродром базирования самолеты и вертолеты палубной авиации Су-33, МиГ-29К, Ка-52, Ка-29 и Ка-27. "Вице-адмирал Кулаков" вернулся в декабре, БПК "Североморск" сейчас продолжает нести боевую вахту в Аравийском море и Индийском океане.

Масштабный поход в Средиземное море с боевым применением морской авиации был осуществлен впервые в истории российского Военно-морского флота.