Свыше двух десятков танков Т-72Б3 поступили на вооружение в Подмосковье

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Более 20 танков Т-72Б3 новейшей модернизации поступили в танковое объединение Западного военного округа в Подмосковье, сообщает пресс-служба округа.
"Первая партия танков Т-72Б3 новейшей модернизации поступила на вооружение соединений и воинских частей гвардейского танкового объединения Западного военного округа, дислоцированного в Московской области", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
Первые боевые стрельбы из них пройдут в конце февраля.
Отличительными особенностями новых танков в сравнении с предыдущими версиями являются более мощный двигатель, превосходящий старый на 1130 лошадиных сил, улучшенный комплекс вооружения, прицеливания и управления. Так, для механика-водителя предусмотрен автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора. Также модернизация коснулась защиты корпуса: комбинированная многослойная броня усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также дополнительными модулями динамической защиты в "мягком" корпусе.