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Минобороны опровергло применение комплексов "Точка-У" в Идлибе

Армия и ОПК
9 февраля, 15:15 дата обновления: 9 февраля, 15:19 UTC+3
РФ полностью выполняет обязательства по обеспечению режима прекращения боевых действий в Сирии, подчеркнул представитель ведомства
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Здание Минобороны РФ

Здание Минобороны РФ

© REUTERS/Maxim Zmeyev

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны России опровергло применение комплексов "Точка-У" в сирийской провинции Идлиб. 

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российская Федерация полностью выполняет взятые 30 декабря 2016 года обязательства по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории Сирии, который не распространяется на международные террористические группировки ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ). Совместной российско-турецкой комиссией осуществляется круглосуточный мониторинг нарушений режима прекращения боевых действий. Ежедневно все фактические данные о подобных нарушениях как со стороны сирийских войск, так и со стороны вооруженной оппозиции фиксируются, сверяются и публикуются на сайте Минобороны России", - сообщил он.

"Никакой информации о якобы нанесенных в течение этой недели ударах ракетами "Точка-У" по формированиям сирийской оппозиции в Идлибе ни российской, ни турецкой сторонами не фиксировалось", - подчеркнул он.

Ранее телеканал Fox News сообщил о том, что российские военные на днях якобы выпустили две ракеты "Точка-У" и четыре ракеты "Искандер" по позициям бойцов оппозиции в Идлибе.

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