"Адмирал Кузнецов" 10 февраля вернется к родному причалу в Мурманске

СЕВЕРОМОРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", вернувшийся в Североморск из Сирии, 10 февраля прибудет к родному причалу в Мурманске, сообщил журналистам командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

"Моряки "Адмирала Кузнецова" увидят свои семьи завтра. Это самый большой надводный корабль России, поэтому он завтра встанет к родному причалу в Мурманске, а не в Североморске", - сказал он.

"Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" 8 февраля вернулись в Североморск из дальнего морского похода и встали на рейде города в Кольском заливе. 10 февраля авианосец снимется с рейдовых бочек и отправится в Мурманск.

Как сообщили в Минобороны РФ, к причалу в Североморске встал крейсер "Петр Великий". "Крейсер только что ошвартовался у причала главной военно-морской базы Северного флота - города Североморска. Моряков, которые находились в боевом походе более четырех месяцев, на берегу встретили родные и близкие", - рассказали в российском военном ведомстве.

"Этот поход является не первым походом авианосца в Средиземное море, но он был первым в таком составе и действиях межвидовой группировки ВМФ РФ. Материальная часть исправна, личный состав готов к выполнению задач", - резюмировал командующий Северным флотом.

Авианосная группа, в состав которой вошли "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения, отправилась в поход 15 октября 2016 года. Первого ноября министр обороны доложил о ее прибытии в Средиземное море. За 118 суток похода корабельная группа прошла 18 тысяч морских миль.

За два месяца работы авиация "Кузнецова" выполнила 420 боевых вылетов (из них 117 ночью), было уничтожено более 1 тыс. объектов террористов на территории Сирии. В то же время за время похода авианосец потерял два палубных истребителя МиГ-29К и Су-33, летчики не пострадали.