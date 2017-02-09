Военнослужащие ПВО Москвы отбили нападение десанта условного противника

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Зенитные ракетные и радиотехнические войска отразили нападение условных разведывательно-диверсионных групп в рамках проверки боеготовности ВКС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Роль условного противника выполняли подразделения Воздушно-десантных войск, которые действовали с использованием забрасываемых передатчиков помех и защитных маскировочных средств. Помимо этого, для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, использовано значительное количество средств имитации, автомобильная и бронированная техника", - говорится в сообщении.