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Военнослужащие ПВО Москвы отбили нападение десанта условного противника

Армия и ОПК
9 февраля, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Роль условного противника выполняли подразделения Воздушно-десантных войск
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Зенитные ракетные и радиотехнические войска отразили нападение условных разведывательно-диверсионных групп в рамках проверки боеготовности ВКС РФ. Об этом сообщили  в пресс-службе Минобороны РФ.

"Роль условного противника выполняли подразделения Воздушно-десантных войск, которые действовали с использованием забрасываемых передатчиков помех и защитных маскировочных средств. Помимо этого, для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, использовано значительное количество средств имитации, автомобильная и бронированная техника", - говорится в сообщении.

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