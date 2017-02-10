Российские Су-24 и Су-25 переброшены в Таджикистан для полетов над Восточным Памиром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Российская авиация переброшена с авиабаз в Челябинской области и Киргизии в Таджикистан. Об этом сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
"Самолеты оператиано-тактической авиации - Су-24М и Су-25СМ - переброшены с авиабаз в Челябинской области и Киргизской Республике на аэродром Айни под Душанбе для обеспечения плановой совместной подготовки подразделений 201 российской военной базы и вооруженных сил Таджикистана", - отметил он.
По данным Рощупкина, экипажи Су-25СМ и Су-24М приступили к выполнению учебно-тренировочных полетов над Восточным Памиром. "Выполняется отработка сложного пилотажа в различных метеоусловиях и взаимодействие с передовыми авианаводчиками. Летчики бомбардировщиков и штурмовиков поддержат с воздуха действия мотострелков в ходе выполнения учебно-боевых задач по противодействию незаконным вооруженным формированиям, уничтожению караванов, складов, тренировочных лагерей и других объектов условного противника в горах", - добавил полковник.
201 военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за пределами страны. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года Соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.