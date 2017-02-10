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Огонь III зимних Всемирных военных игр зажгут от Лопатинского маяка на Сахалине

Армия и ОПК
10 февраля, 7:06 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Юнармейцы Сахалина примут огонь у смотрителя маяка и доставят его в Хабаровск
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ВЛАДИВОСТОК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Источником огня III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут 22-28 февраля в Сочи, станет Лопатинский маяк, расположенный на берегу Охотского моря в Невельском районе Сахалинской области. Его примут у смотрителя маяка юнармейцы региона, сообщил в пятницу ТАСС начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.

"Церемония зажжения лампады начнется в полдень 12 февраля. Принять огонь от смотрителя маяка доверено юнармейцам Сахалина. В торжественном мероприятии также примут участие оркестр и почетный караул общевойскового объединения Восточного военного округа. В сопровождении хранителей из числа юнармейцев лампада с огнем Игр будет доставлена в Хабаровск", - сообщил Гордеев.

III зимние Всемирные военные игры - международное мультиспортивное мероприятие для спортсменов-военнослужащих, которое проходит один раз в четыре года. Россия принимает соревнования впервые, игры пройдут в Сочи 22-28 февраля. Ожидается, что в них примут участие около 1 тысячи представителей военного спорта из более чем 20 стран мира. В программу включены соревнования по семи видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек.

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