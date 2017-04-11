ВВС и ПВО Южного военного округа отразили на учениях авиаудар условного противника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Зенитно-ракетные подразделения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника на полигоне Телемба в Бурятии во время масштабных учений ПВО. Об этом сообщает пресс-служба округа.

"В полевых условиях отрабатывались вопросы взаимодействия расчетов по захвату и сопровождению воздушных целей. Военнослужащие выполнили электронные пуски по имитационным целям условного противника. Имитировали воздушные цели условного противника истребители и штурмовики из состава смешанной авиационной дивизии ЮВО. Всего к учениям привлечено около 1 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.

В ходе учения было разыграно несколько тактических эпизодов по прикрытию объектов обороны и перехвату целей в условиях сложной воздушной, помеховой и наземной обстановки.

"Задействовано более 350 единиц вооружения и военной техники, в том числе самолеты Су-30М2, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", Ми-8МТПР-1, а также зенитные ракетные комплексы С-300ПМ и зенитные ракетно- пушечные комплексы "Панцирь-С". Ранее для участия в тактических учениях бомбардировщики Су-34 в сопровождении истребителей Су-27СМ3 и Су-30СМ совершили беспосадочные перелеты на расстояния свыше 6 тысяч километров с дозаправками в воздухе, в том числе в ночное время суток", - отмечает пресс-служба.

Учения проводятся под руководством командующего объединением генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова и продлятся до 29 апреля 2017 года.