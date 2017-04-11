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В Челябинской области впервые прошли соревнования по военному ралли

Армия и ОПК
11 апреля, 7:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, апреля. /ТАСС
Военнослужащие на армейских грузовиках "Урал", "КамАЗ" и внедорожниках УАЗ соревновались в скоростном прохождении трассы протяженностью 20 км в сложной пересеченной местности
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© Пресс-служба ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Соревнования по военному ралли впервые прошли на Чебаркульском полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе округа.

"Военное ралли впервые прошло в ЦВО на Чебаркульском полигоне. Данный вид состязаний в этом году включен в программу Армейских международных игр. В состязаниях приняли участие 10 команд из воинских частей, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжье, в каждой из которых по 7 человек", - отметили в пресс-службе.

По данным ЦВО, военнослужащие на армейских грузовиках "Урал", "КамАЗ" и внедорожниках УАЗ соревновались в скоростном прохождении трассы протяженностью 20 км в сложной пересеченной местности. "Экипажи на маршруте ориентировались с помощью новейших навигационных систем "Орион", поступившей в этом году на вооружение военного округа", - уточнили там.

"Победителем стала команда из Еланского окружного учебного центра (Свердловская область), которая на трех видах техники преодолела трассу за 40 минут 15 секунд", - резюмировали в пресс-службе ЦВО.

На международном этапе Армейских игр (АрМИ-2017) экипажам военных внедорожников предстоит марш протяженностью 1, 1 тыс. км по маршруту Волгоград - Астрахань - Элиста - Волгоград.

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