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Боевые корабли ТОФ прибыли с визитом в южнокорейский порт Пусан

Армия и ОПК
11 апреля, 8:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Моряки примут участие в совместных мероприятиях со своими южнокорейскими коллегами
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© Пресс-служба Восточного военного округа

ВЛАДИВОСТОК, 11 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" прибыл в порт Пусан в Республике Корея. Об этом сообщил сегодня ТАСС представитель пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования Военно-морских сил Республики Корея, мэром города Пусан и генеральным консулом Российской Федерации. Военнослужащие Тихоокеанского флота смогут осмотреть достопримечательности города Пусан и проведут ряд совместных товарищеских матчей с корейскими моряками по игровым видам спорта", - сказал он.

Матвеев также рассказал, что крейсер "Варяг" и танкер "Печенга" посетили корейские школьники, ученики филиалов Русской школы из Пусана, Сеула и Инчхона. "Большинство из учащихся - это этнические корейцы, которые обучаются по русской программе. Российские моряки провели для ребят экскурсии по боевым кораблям, ознакомили их с бытом тихоокеанцев и вооружением флагмана", - отметил он.

По его словам, крейсер "Варяг" также посетит генеральный консул РФ в Пусане и командующий боевым командованием ВМС Республики Корея.

Матвеев напомнил, что боевые корабли флота с 1 апреля выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных сил РФ и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершат еще шесть неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств.

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