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Первое учение ВДВ с применением новейших БМД-4М и БТР-МДМ началось в Рязанской области

Армия и ОПК
11 апреля, 8:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Особенностями учений станет применение техники в экстремально сложный период весенней распутицы
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Первое тактическое учение ВДВ РФ с применением батальонного комплекта БМД-4М и БТР- МДМ "Ракушка", принятых недавно на вооружение Тульского соединения ВДВ, началось сегодня в Рязанской области. Об сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Сегодня в ходе контрольной проверки воинских частей Воздушно-десантных войск за зимний период обучения началось первое тактическое учение с участием недавно принятого в состав Тульского соединения ВДВ батальонного комплекта новейших БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", - говорится в сообщении.

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Особенностями учений, которые продлятся до 14 апреля, станет применение техники в экстремально сложный период весенней распутицы: десантники будут осуществлять на боевых машинах марши до 100 км в сутки. Оценивать уровень подготовки военных будет специальная комиссия командования ВДВ.

"По замыслу учения парашютно-десантный батальон на БМД-4М, ведя рейдовые действия в качестве передового отряда, выйдет к месту выполнения задачи и в течение суток будет удерживать выгодный рубеж. В ходе ведения маневренной обороны десантники, применяя огневую мощь современных боевых машин БМД-4М, планируют провести контратаку превосходящих сил условного противника, имеющего в своем составе танковые подразделения и средства воздушного нападения", - отметили в департаменте. Кроме того, на полигоне "Дубровичи" десантники будут вести боевую стрельбу из БМД-4М и БТР-МДМ днем и в условиях ограниченной видимости.

Боевая машина десанта БМД-4М является серьезно модернизированной версией БМД-4 с новым корпусом, двигателем, ходовой частью и другими узлами. БМД-4М оснащается боевым модулем "Бахча-У", в состав которого входят пушки калибра 100 мм и 30 мм, а также пулемет.

Десантируемый бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" создан на базе БМД-4М для замены в войсках БТР-Д, принятого на вооружение еще в 1970-е гг. Боевая масса - 13,2 т, грузоподъемность - 2 т. Машина вооружена 2 7,62-мм пулеметами ПКТМ. Экипаж - 2 чел, десант - 13 чел. Максимальная скорость по шоссе - 71 км/ч, по воде - 10 км/ ч. Запас хода по шоссе - 500 км.

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