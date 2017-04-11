Количество серийных самолетов Ту-160М2 составит от 30 до 50 машин

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Количество ракетоносцев Ту-160М2, которые планируется серийно выпускать с 2022 года, составит от 30 до 50 машин, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"Начиная с 2022 года мы начинаем серийное производство этих машин. Мы обсуждаем с заказчиком точную цифру. Я думаю, что количество будет колебаться от 30 до 50 машин", - сказал Слюсарь в эфире телеканала "Россия24".

Ранее источник в ОПК сообщил ТАСС, что серийное производство Ту-160М2 начнется в 2020 году, в год планируется выпускать два-три самолета.

"Производство запущено, в соответствии с контрактом ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация - прим. ТАСС) с Минобороны Ту-160М2 должен подняться в воздух в 2018 году, с 2020 года на Казанском авиазаводе должно начаться серийное производство этих самолетов для Воздушно-космических сил с темпом выпуска две-три машины ежегодно," - сказал собеседник агентства.

По его словам, это будет совершенно новый самолет. "В Ту-160М2 в результате модернизации от базовой модели останется только планер, по-прежнему отвечающий всем современным требованиям. Содержимое самолета, включая авионику, радиоэлектронное оборудование, кабину пилотов, средства связи, управления и ряд систем вооружения, будет заменено на новое, что значительно улучшит характеристики ракетоносца и повысит его летно-технические параметры, в частности силу тяги двигателей НК-32 и дальность полета без дозаправки в воздухе", - пояснил источник.

Одновременно с производством Ту-160М2 также осуществляется модернизация эксплуатируемых самолетов Дальней авиации - стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3. "Несмотря на почтенный возраст этих самолетов, они могут летать еще много лет. Так, Ту-160 и Ту-95МС способны быть в строю еще минимум 15-20 лет, а Ту-22М3 - порядка 15 лет. Однако для того, чтобы это случилось, эти самолеты должны пройти модернизацию, тем более что они имеют огромный модернизационный потенциал ", - отметил собеседник агентства.

Идею возобновить производство стратегических бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте высказал в апреле 2015 года министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова - филиала компании "Туполев". В мае того же года президент РФ Владимир Путин поручил возобновить производство этих самолетов. В октябре 2016 года замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что пока планируется произвести 50 таких машин.

Ту-160 - советский стратегический ракетоносец, несущий на борту крылатые ракеты, которые могут оснащаться ядерными боеголовками. Вместе с ракетоносцем Ту-95МС входит в состав стратегических ядерных сил страны наряду с наземными ракетными комплексами и подводными лодками. По данным открытых источников, на вооружении ВКС России находятся 16 Ту-160 и около 50 Ту-95МС.