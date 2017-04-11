Военная полиция впервые примет участие в Параде Победы на Красной площади

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Механизированная колонна военной полиции Вооруженных сил РФ впервые примет участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади, сообщили в Минобороны РФ.
"Колонну автомашин военной полиции представят многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости, предназначенные для выполнения специальных задач и перевозки личного состава: "Тигр", "Тайфун-К", "Тайфун-У", - сказали в Минобороны.
Военная полиция является самой молодой структурой Вооруженных сил России, которая была создана 1 декабря 2011 года. Она насчитывает свыше девяти тысяч человек. Основными функциями полиции является обеспечение законности, правопорядка и безопасности дорожного движения в Вооруженных силах РФ.
Также впервые в этом году в Параде Победы на Красной площади будут задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, на которых над Москвой пролетят пилоты авиагруппы "Русские витязи". Ранее группа выступала на одноместных истребителях Су-27 и двухместных Су-27УБ. В начале апреля уже прошла первая репетиция воздушной части Парада Победы.
Новинкой Парада Победы этого года станет участие арктической военной техники. Широкая общественность впервые увидит зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА".
Впервые по Красной площади промаршируют юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота. Также со 106 до 210 человек увеличена численность женского парадного расчета.