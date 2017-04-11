РФ ведет переговоры с рядом стран по совместному созданию военных и гражданских самолетов

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Россия ведет переговоры с рядом стран, помимо Индии и Китая, по созданию военных и гражданских самолетов нового поколения. Об этом сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
"Основные страны - это, конечно, Индия и Китай. Там, где мы предметно обсуждаем, к сожалению, не могу вам назвать конкретные страны и конкретные проекты, которые мы ведем с этими странами. Это создание новых авиационных комплексов, включая проекты следующего поколения", - сказал Слюсарь в эфире телеканала "Россия-24".
Он уточнил, что в числе этих проектов как гражданские, так и военные машины.