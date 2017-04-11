Европа в 2016 году заняла четвертое место в структуре оружейного экспорта из РФ

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Европа заняла четвертое место в структуре экспорта российской продукции военного назначения в 2016 году, на первом месте - страны Азии. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"В структуре российского экспорта продукции военного назначения по регионам мира в 2016 году на первом месте Азия - 53% от общего годового объема, Африка - 42%, Северная и Южная Америка - 3%, Европа - 2%", - сказал Шугаев.

Он также сообщил, что активизировались контакты в этой сфере с Республикой Филиппины.

"Филиппинская сторона проявляет интерес к различным образцам российского вооружения, прежде всего бронетанковой и стрелковой технике, вертолетной технике и технике ВМС. Этот рынок рассматривается как перспективный для отечественных поставщиков", - отметил Шугаев.