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Европа в 2016 году заняла четвертое место в структуре оружейного экспорта из РФ

Армия и ОПК
11 апреля, 18:23 UTC+3 МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Как сообщили в ФСВТС, на первом месте находятся страны Азии
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Европа заняла четвертое место в структуре экспорта российской продукции военного назначения в 2016 году, на первом месте - страны Азии. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"В структуре российского экспорта продукции военного назначения по регионам мира в 2016 году на первом месте Азия - 53% от общего годового объема, Африка - 42%, Северная и Южная Америка - 3%, Европа - 2%", - сказал Шугаев.

Он также сообщил, что активизировались контакты в этой сфере с Республикой Филиппины.

"Филиппинская сторона проявляет интерес к различным образцам российского вооружения, прежде всего бронетанковой и стрелковой технике, вертолетной технике и технике ВМС. Этот рынок рассматривается как перспективный для отечественных поставщиков", - отметил Шугаев.

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Персоны
Шугаев, Дмитрий Евгеньевич
Страны
Россия
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