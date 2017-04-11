Более 70 тыс. человек во всех регионах России вступили в "Юнармию"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Более 70 тыс. человек вступили в военно-патриотическое движение "Юнармия", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании общественного совета при российском военном ведомстве.

"За 10 месяцев региональные отделения движения созданы во всех субъектах Российской Федерации, а его численность на сегодняшний день достигла 70 тыс. юношей и девушек", - сказал он.

"Министерство обороны активно работает в области патриотического воспитания молодежи. 25 марта в парке "Патриот" прошел форум юнармейцев Подмосковья, в ходе которого более тысячи молодых ребят, школьников встали в ряды юнармейцев", - сообщил министр.

Участники движения подключены к подготовке праздничных мероприятий в честь Дня Победы. "В этом году в Москве и других городах впервые в составе парадных расчетов промаршируют сводные отряды юнармейцев", - отметил Шойгу

"В мае представители военно-патриотического движения соберутся в парке "Патриот" на свой Второй всероссийский слет", - добавил он, подчеркнув, что "Юнармия" стала популярным и массовым молодежным движением.

"Юнармия" была создана в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России.