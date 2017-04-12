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Представители Минобороны стран СНГ обсудят в Бишкеке работу объединенной системы ПВО

Армия и ОПК
12 апреля, 0:44 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 12, апреля. /ТАСС
Также будет проведен учебно-методический сбор с командующими войсками ПВО стран Содружества
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БИШКЕК, 12 апреля. /ТАСС/. Участники заседания координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран Содружества Независимых Государств обсудят в среду в столице Киргизии специфику проведения совместных учений и пути развития объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Участники заседания обсудят особенности и специфику организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2017 году и приоритетные исследования в области противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

В столицу Киргизии уже прибыли делегации от Министерств обороны России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, представители объединенного штаба ОДКБ и предприятий военно-промышленного комплекса России.

Участники заседания обсудят результаты деятельности координационного комитета в 2016 году. Также будет проведен учебно-методический сбор с командующими войсками (силами) ПВО стран СНГ. Он пройдет на базах войсковых частей Министерств обороны Киргизии (Новопокровка) и России (авиабаза Кант).

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