Представители Минобороны стран СНГ обсудят в Бишкеке работу объединенной системы ПВО

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БИШКЕК, 12 апреля. /ТАСС/. Участники заседания координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран Содружества Независимых Государств обсудят в среду в столице Киргизии специфику проведения совместных учений и пути развития объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Участники заседания обсудят особенности и специфику организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2017 году и приоритетные исследования в области противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
В столицу Киргизии уже прибыли делегации от Министерств обороны России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, представители объединенного штаба ОДКБ и предприятий военно-промышленного комплекса России.
Участники заседания обсудят результаты деятельности координационного комитета в 2016 году. Также будет проведен учебно-методический сбор с командующими войсками (силами) ПВО стран СНГ. Он пройдет на базах войсковых частей Министерств обороны Киргизии (Новопокровка) и России (авиабаза Кант).