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Коллегия МО РФ рассмотрит подготовку проекта Госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы

Армия и ОПК
12 апреля, 0:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
В работе Коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных сил России, представители органов государственной власти и оборонно-промышленного комплекса
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© Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Коллегия Минобороны России рассмотрит  вопрос подготовки проекта Государственной программы вооружения на 2018-2025 годы. Заседание пройдет под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций МО России.

"С докладами предложений в проект программы выступят заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, а также главнокомандующие видами и командующие родами войск, руководители центральных органов военного управления", - говорится в сообщении.

В работе Коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных сил России, представители органов государственной власти и оборонно-промышленного комплекса.

Госпрограмма вооружения на 2018-2025 годы предполагает техническое переоснащение армии и флота с учетом анализа и оценки возможных угроз национальной безопасности России.

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