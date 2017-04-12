Два истребителя Су-30СМ будут переданы Морской авиации ВМФ в апреле

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Два многоцелевых истребителя Су-30СМ будут переданы в состав Морской авиации ВМФ России в апреле. Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
"В последней декаде апреля в рамках перевооружения соединений и частей штурмовой авиации в состав Морской авиации ВМФ будут переданы два многоцелевых истребителя Су-30СМ. Церемония передачи состоится на аэродроме Иркутского авиационного завода", - уточнил Дыгало.
Планируется, что по госконтракту до конца 2017 года еще три самолета Су-30СМ будут переданы Морской авиации ВМФ.
В качестве головного исполнителя государственного оборонного заказа серийный выпуск высокоманевренных многоцелевых истребителей Су-30СМ ведет "Корпорация "Иркут". Самолет разработан "ОКБ Сухого" и выпускается на Иркутском авиационном заводе.
Многофункциональный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Также самолет может использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.
Су-30СМ продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ. Истребитель адаптирован под требования Морской авиации ВМФ в части систем радиолокации, радиосвязи и государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем.