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Два истребителя Су-30СМ будут переданы Морской авиации ВМФ в апреле

Армия и ОПК
12 апреля, 1:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Планируется, что по госконтракту до конца 2017 года еще три самолета Су-30СМ будут переданы Морской авиации ВМФ
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© ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Два многоцелевых истребителя Су-30СМ будут переданы в состав Морской авиации ВМФ России в апреле. Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

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"В последней декаде апреля в рамках перевооружения соединений и частей штурмовой авиации в состав Морской авиации ВМФ будут переданы два многоцелевых истребителя Су-30СМ. Церемония передачи состоится на аэродроме Иркутского авиационного завода", - уточнил Дыгало.

Планируется, что по госконтракту до конца 2017 года еще три самолета Су-30СМ будут переданы Морской авиации ВМФ.

В качестве головного исполнителя государственного оборонного заказа серийный выпуск высокоманевренных многоцелевых истребителей Су-30СМ ведет "Корпорация "Иркут". Самолет разработан "ОКБ Сухого" и выпускается на Иркутском авиационном заводе.

Многофункциональный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Также самолет может использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.

Су-30СМ продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ. Истребитель адаптирован под требования Морской авиации ВМФ в части систем радиолокации, радиосвязи и государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем.

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