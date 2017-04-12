Вертолетчики ТОФ отработали посадку на палубу авианосного корабля ночью и днем

ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Экипажи противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), отрабатывая посадки на палубу авианосного корабля, совершили около 30 посадок на палубу большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" в дрейфе и на ходу ночью и днем, сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"В ходе проведения учебно-тренировочных полетов в морских полигонах Тихоокеанского флота, летчиками корабельных вертолетов совершено около 30 посадок на корабль в дрейфе и на ходу в светлое и темное время суток. В рамках мероприятий боевой подготовки кроме посадок на палубу вертолетчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника, а также осуществили взаимодействие с экипажем корабля при выполнении противолодочных задач", - сообщил Матвеев.

Он отметил, что посадки на корабль - один из самых сложных видов подготовки летного состава морской авиации, поэтому сначала летчики отрабатывают аэродромные полеты, потом маршрутные и только после этого допускаются к посадкам на корабль.

Особое внимание в программе подготовки экипажей вертолетов было уделено полетам в ночных условиях. Ночью вертолетчики выполнили заход на посадку по приборам, полеты над морем и прикрытие корабля с воздуха.