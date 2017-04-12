Бомбардировщики ВВО в Хабаровском крае уничтожили аэродром условного противника

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ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Экипажи бомбардировщиков Су-24М Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае уничтожили аэродром условного противника во время контрольной проверки, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"С бомбардировочным авиационным полком Восточного военного округа, дислоцированным в Хабаровском крае, в рамках контрольной проверки за зимний период обучения проведено летно-тактическое учение. Летчики отработали действия при приведении в высшие степени боевой готовности, выполнили полеты в заданные районы, посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу", - сообщил Гордеев.
Экипажи бомбардировщиков на специальном полигоне уничтожили инфраструктуру аэродрома условного противника, выполнив бомбометание и пуски неуправляемых авиационных ракет.