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Бомбардировщики ВВО в Хабаровском крае уничтожили аэродром условного противника

Армия и ОПК
12 апреля, 6:23 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Экипажи бомбардировщиков в ходе учения выполнили бомбометание и пуски неуправляемых авиационных ракет
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Экипажи бомбардировщиков Су-24М Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае уничтожили аэродром условного противника во время контрольной проверки, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"С бомбардировочным авиационным полком Восточного военного округа, дислоцированным в Хабаровском крае, в рамках контрольной проверки за зимний период обучения проведено летно-тактическое учение. Летчики отработали действия при приведении в высшие степени боевой готовности, выполнили полеты в заданные районы, посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу", - сообщил Гордеев.

Экипажи бомбардировщиков на специальном полигоне уничтожили инфраструктуру аэродрома условного противника, выполнив бомбометание и пуски неуправляемых авиационных ракет.

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