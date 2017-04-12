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Авиация Северного флота нашла и уничтожила подлодки "противника" в рамках проверки

Армия и ОПК
12 апреля, 8:23 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 12, апреля. /ТАСС
Корабельные истребители Су-33 и перехватчики МиГ-31 отработали перехват воздушной цели, приближающейся к государственной границе России
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МУРМАНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Противолодочные самолеты Ил-38 отработали поиск и уничтожение субмарин условного противника в рамках проверки соединений и частей армии ВВС и ПВО Северного флота, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"В морских полигонах боевой подготовки экипажи практически отработали постановку гидроакустических буев, а также выполнили бомбометание на полигоне Лумбовка по варианту атаки подводной лодки", - уточнили в пресс-службе.

Корабельные истребители Су-33 и перехватчики МиГ-31 отработали перехват воздушной цели, приближающейся к государственной границе России.

Условные цели перехватывались также над Баренцевым морем. На этом этапе проверки было задействовано порядка десяти летательных аппаратов.

Проверка на Северном флоте началась 10 апреля. Ранее сообщалось, что в ней примут участие в общей сложности несколько тысяч военных и порядка 200 единиц военной и специальной техники, включая самолеты и вертолеты, а также системы ПВО С-300 и С-400.

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