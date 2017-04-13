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Замглавы Минобороны Булгаков проверяет материально-техническое обеспечение войск ВВО

Армия и ОПК
13 апреля, 5:40 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 13, апреля. /ТАСС
Особое внимание будет уделено проверке перехода военных гарнизонов округа на новую систему их обеспечения жилищно-коммунальными услугами
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ЧИТА, 13 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по поручению главы военного ведомства Сергея Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Восточного военного округа (ВВО) для проверки состояния материально-технического обеспечения (МТО), боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей ВВО.

"В течение пяти дней спланирована работа почти в десяти гарнизонах округа. В частности, будут проинспектированы 36-я и 38-я отдельные мотострелковые бригады, 104-я отдельная бригада МТО 29-й армии в Забайкалье, 64-я отдельная мотострелковая бригада и 50-я отдельная железнодорожная бригада в Хабаровском крае. Также предстоит проверить состояние МТО сил Тихоокеанского флота на Камчатке и во Владивостоке", - сказал Булгаков журналистам.

Кроме того, добавил он, будут подведены итоги полуторамесячной работы инспекции Минобороны по вопросам МТО в войсках ВВО.

"Особое внимание будет уделено проверке перехода военных гарнизонов округа на новую систему их обеспечения жилищно-коммунальными услугами", - отметил Булгаков. Он напомнил, что с 1 апреля 2017 года военное ведомство отказалось от услуг ОАО "ГУ ЖКХ" и перешло к обеспечению своих объектов ведомственным федеральным государственным бюджетным учреждением "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ.

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