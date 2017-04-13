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Более 3,5 тыс. человек участвовали во внезапных антитеррористических тренировках в ВВО

Армия и ОПК
13 апреля, 7:10 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
В ходе тренировок военные отработали вопросы ликвидации условных незаконных вооруженных формирований, предпринявших попытки захвата военных объектов, вооружения и заложников в жилых зонах гарнизонов
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Более 35 внезапных тренировок по противодействию терроризму за неделю прошли в гарнизонах Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В ходе тренировок подразделениями противодействия терроризму и подразделениями усиления соединений и воинских частей отрабатывались вопросы оперативного выдвижения в заданные районы, блокирования и ликвидации условных незаконных вооруженных формирований, предпринявших попытки захвата военных объектов, вооружения и заложников в жилых зонах гарнизонов, а также ликвидации последствий применения ими отравляющих веществ", - рассказал он.

Всего в тренировках участвовали более 3,5 тысяч военнослужащих и около 200 единиц военной и специальной техники, добавил Гордеев.

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