Процесс боевого дежурства по противовоздушной обороне СНГ предложили усовершенствовать

БИШКЕК, 13 апреля. /ТАСС/. Координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств - участников СНГ предложил усовершенствовать процесс боевого дежурства по ПВО стран Содружества. Об этом журналистам сообщил начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

"Мы выработали предложения и рекомендации по совершенствованию взаимодействия при несении боевого дежурства силами и средствами объединенной системы ПВО СНГ", - сказал он.

Генерал уточнил, что соответствующие рекомендации выработаны после проведения совместной тренировки дежурных сил объединенной системы ПВО стран - участниц СНГ в октябре 2016 года. Предложения касаются как законодательной базы, так и технического обеспечения объединенной системы ПВО на постсоветском пространстве.

Кураченко напомнил, что в тренировке приняли участие Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В ней были задействованы два самолета А-50 российских ВКС, в качестве контрольных целей служили самолеты дальней авиации. Дежурные по ПВО силы и средства также работали по сверхзвуковым и стратосферным целям.