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Источник: первый образец ПАК ДА создадут в начале 2020-х годов

Армия и ОПК
13 апреля, 8:45 UTC+3 МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
По словам собеседника агентства, соответствующий контракт уже подписан
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© ПАО "Туполев"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Первый опытный образец российского перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА) планируется создать в начале 2020-х годов, соответствующий контракт уже подписан. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он уточнил, что первый этап опытно-конструкторских работ по новому стратегическому бомбардировщику был завершен в 2016 году.

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"Сейчас переходим ко второму этапу: к разработке рабочей конструкторской документации и далее - изготовлению опытных образцов самолета. Контракт на выполнение работ по этому этапу подписан военными с Объединенной авиастроительной корпорацией. Первый опытный образец предполагается изготовить в начале 2020-х годов", - сказал собеседник агентства.

Источник напомнил, что самолет будет выполнен по схеме летающее крыло, причем, подчеркнул он, "другие схемы не рассматриваются и не обсуждаются, этот вариант единственный и утвержденный".

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее другой источник в российской "оборонке" сообщил ТАСС, что в компании "Туполев" уже создан полноразмерный макет ПАК ДА из дерева, а также несколько меньших макетов из композиционных материалов.

Что такое ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс Дальней авиации - российский стратегический бомбардировщик нового поколения, создаваемый компанией "Туполев". Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по бомбардировщику начались в 2009 году. ПАК ДА будет иметь дозвуковую скорость полета, оружие самолета будет размещено внутри его корпуса. В конструкции машины будут максимально широко применены радиопоглощающие материалы (технология "стелс").

Первоначально предполагалось, что самолет начнет поступать в войска в 2023-2025 годах, первые испытательные полеты намечались на 2019-2020 годы. Позже стало известно, что создание бомбардировщика сдвигается из-за возобновления серийного выпуска Ту-160.

Первый полет опытного образца ПАК ДА планируется на 2025 год.

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