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Женщины-военнослужащие впервые примут участие в Параде Победы в Мурманске

Армия и ОПК
13 апреля, 13:28 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 13, апреля. /ТАСС
Торжественные шествия пройдут в девяти городах и четырех поселках Мурманской и Архангельской областей
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МУРМАНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Женщины - военнослужащие Северного флота впервые примут участие в Параде Победы 9 мая в этом году в Мурманске. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Впервые в парадах в честь Великой Победы примут участие женщины-военнослужащие. Они пройдут торжественным маршем в Мурманске и в Североморске", - сказали в пресс- службе.

Всего в параде в Мурманске будет задействовано около 50 единиц военной техники. "Впервые в составе механизированной колонны будут участвовать танки Т-72Б3, стоящие на вооружении мотострелкового соединения Северного флота", - отметили в пресс-службе.

Возглавят механизированную колонну образцы времен Великой Отечественной войны - советская противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100, советские автомобили повышенной проходимости ЗИС-5, ГАЗ-63, ЗИЛ-157. Современная часть парада будет представлена военной техникой ВВС и ПВО, сухопутных и береговых войск Северного флота. Так, в нем примут участие пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и берегового ракетного комплекса "Бастион". Также будут представлены бронетранспортеры БТР-82АМ, установки реактивной системы залпового огня "Град", а также армейские мотовездеходы АМ-1, передвижение на которых успешно освоили арктические мотострелки Северного флота.

Всего в парадах в Заполярье примут участие более 4,3 тыс. военнослужащих флота. Военные парады и торжественные шествия состоятся в девяти городах и четырех поселках Мурманской и Архангельской областей, где дислоцированы войска и силы флота: в Мурманске, Североморске, Полярном, Гаджиеве, Заозерске, Оленегорске, Кандалакше, Заполярном Архангельске, Северодвинске, а также в поселках Печенга, Видяево, Никель, Нижнее Луостари.

Военнослужащие Северного флота будут представлены и на главном военном параде страны на Красной площади в Москве. По брусчатке пройдут морские пехотинцы Северного флота, которые участвуют в тренировках парадных расчетов в подмосковном Алабине.

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