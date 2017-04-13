"Вертолеты России" передали Ми-8АМТ для испытаний нового автопилота

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") передал подмосковному Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова многоцелевой вертолет Ми-8АМТ для испытаний новейшего оборудования, в том числе цифрового автопилота. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Главным назначением данного вертолета станет его использование в качестве "летающей лаборатории" для проведения летных испытаний новейшего оборудования. В том числе на машине может быть опробован самый современный цифровой автопилот с расширенным функционалом, позволяющий совершать в автоматическом режиме все действия по пилотированию вертолета на любой стадии полета", - сказал управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода (входит в холдинг) Леонид Белых.

Контракт на поставку вертолета был подписан летом 2016 года. В настоящее время вертолет уже вылетел в пункт своего постоянного базирования - подмосковный аэродром Раменское.

Переданный ЛИИ имени Громова Ми-8АМТ изготовлен в транспортном варианте и оснащен современным пилотажно- навигационным и радиосвязным оборудованием. На нем установлены пилотажный комплекс вертолета, спутниковая навигационная система для командира и второго пилота, метеорадиолокатор, новейшая навигационно-посадочная аппаратура и допплеровский измеритель скорости и угла сноса, а также дополнительные внутренние топливные баки для повышения дальности полетов.