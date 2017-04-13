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Авиация Северного флота отразила массированную атаку условного противника

Армия и ОПК
13 апреля, 18:31 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 13, апреля. /ТАСС
В ходе учений отрабатывались отражение воздушной атаки, вывод соединений и частей из-под удара, организация управления силами с защищенных командных пунктов
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МУРМАНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Истребители Су-33 и МиГ-31 Северного флота во время учений отбили атаку условного врага на объекты в Мурманской и Архангельской областях. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В учениях были задействованы основные силы авиации и противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Истребители корабельного и смешанного авиаполков Су-33 и МиГ-31 перехватили крылатые ракеты и ударные самолеты условного противника. Также в боеготовность были приведены системы С-300 и С-400, а во время марш-броска в районы рассредоточения экипажи отработали противодиверсионную оборону.

В ходе учений отрабатывались отражение воздушной атаки, вывод соединений и частей из-под удара, организация управления силами с защищенных командных пунктов. Также были выполнены нормативы по приведению в полную боеготовность подразделений и частей ПВО и по подготовке к атаке противоракетных комплексов и авиации.

На заключительном этапе маневров бомбардировщики Су-24 нанесли ответный удар по условному врагу на полигоне Лумбовка в Мурманской области.

Проверка объединения ВВС и ПВО началась на Северном флоте 10 апреля. Всего в маневрах будут задействованы несколько тысяч человек личного состава и порядка 200 единиц военной и специальной техники, в том числе палубные истребители МиГ-29К, корабельные истребители Су-33, истребители-перехватчики МиГ-31, другие типы летательных аппаратов, а также системы С-400 "Триумф" и С-300 "Фаворит".

Проверка проходит под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова. Она завершится учениями, в которых примут участие экипажи самолетов и вертолетов всех авиационных соединений и частей, входящих в объединение ВВС и ПВО Северного флота.

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