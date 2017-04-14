Российский ракетный крейсер "Варяг" завершил визит в южнокорейский порт Пусан

ВЛАДИВОСТОК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота, в состав которого входит ракетный крейсер "Варяг", в пятницу завершил деловой заход в южнокорейский порт Пусан. Об этом сообщил официальный представитель флота Владимир Матвеев.

"В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования Военно-морских сил Республики Корея, мэрии города Пусан и генеральным консулом Российской Федерации", - рассказал Матвеев. Кроме того, моряки осмотрели достопримечательности и музеи города, приняли участие в спортивных состязаниях с корейскими коллегами и провели экскурсии на "Варяг" для учеников филиалов Русской школы из Пусана, Сеула и Инчхона.

Визит в Пусан продолжался с 11 по 14 апреля.

"Варяг" и морской танкер "Печенга" покинули Владивосток 1 апреля. Их поход продлится более двух месяцев, отряду предстоят еще шесть неофициальных визитов и деловых заходов в зарубежные порты. Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами региона.