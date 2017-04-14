Российский ракетный крейсер "Варяг" завершил визит в южнокорейский порт Пусан

Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" победить "Торонто" на старте плей-офф НХЛСпорт 14 апреля, 5:17
МО РФ: США хранят в тайне данные по химатаке в Сирии из-за отсутствия доказательствПолитика 14 апреля, 5:07
TMZ: Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подали на разводКультура 14 апреля, 4:56
"Известия": СП проанализировала причины срыва программы "Жилье для российской семьи"Экономика и бизнес 14 апреля, 4:20
В Гаване подписаны соглашения о выделении РФ $1,5 млн на восстановление Кубы после ураганаПолитика 14 апреля, 3:51
Boeing провела первый испытательный полет нового самолета 737 MAX 9Экономика и бизнес 14 апреля, 2:55
CNN: скорпион ужалил пассажира самолета United Airlines во время полетаПроисшествия 14 апреля, 2:52
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатовСпорт 14 апреля, 2:52
СМИ: США могут нанести превентивный удар по КНДРМеждународная панорама 14 апреля, 2:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота, в состав которого входит ракетный крейсер "Варяг", в пятницу завершил деловой заход в южнокорейский порт Пусан. Об этом сообщил официальный представитель флота Владимир Матвеев.
"В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования Военно-морских сил Республики Корея, мэрии города Пусан и генеральным консулом Российской Федерации", - рассказал Матвеев. Кроме того, моряки осмотрели достопримечательности и музеи города, приняли участие в спортивных состязаниях с корейскими коллегами и провели экскурсии на "Варяг" для учеников филиалов Русской школы из Пусана, Сеула и Инчхона.
Визит в Пусан продолжался с 11 по 14 апреля.
"Варяг" и морской танкер "Печенга" покинули Владивосток 1 апреля. Их поход продлится более двух месяцев, отряду предстоят еще шесть неофициальных визитов и деловых заходов в зарубежные порты. Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами региона.