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"Ъ": Минкомсвязь предлагает создать сеть спецсвязи для нужд обороны

Армия и ОПК
14 апреля, 5:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
По данным газеты, бюджет проекта может составить 900 млрд рублей
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь разработала проект закона "Об интегрированной сети связи для нужд обороны, безопасности государства и обеспечения правопорядка". Об этом сообщила газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с текстом документа, который, как отмечается, уже проходит согласование в профильных ведомствах.

Для построения интегрированной сети связи (ИСС) планируется использовать доверенное оборудование, аппаратно-программные средства и программное обеспечение, а также привлечь ресурсы коммерческих операторов. Согласно тексту проекта, ИСС предназначена для "обеспечения правопорядка" и будет представлять выделенную структуру для госорганов и спецслужб, не имеющую соединений с сетями общего доступа - "в том числе иностранных государств".

Газета отмечает, что ФСБ говорило о необходимости создания спецсвязи для нужд обороны еще в 2013 году. По данным издания, бюджет проекта может достигнуть 900 млрд рублей, а сам закон вступит в силу, как предполагается, в июле 2018 года. В качестве возможных операторов проекта рассматриваются "Ростелеком" и "Воентелеком".

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