Минобороны получит права на новую ракету среднего класса

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ станет правообладателем новой ракеты среднего класса, создающейся в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс". Об этом сообщил на заседании экспертного совета по ракетно-космической отрасли при Госдуме гендиректор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев.

"Мы сегодня приступаем к созданию базового элемента ракеты сверхтяжелого класса. Правообладателем будет Минобороны, и у нас опять не получится коммерческой ракеты", - сказал он.

В этой связи Солнцев просит решить вопрос правообладания результатов интеллектуального труда.