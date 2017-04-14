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Минобороны получит права на новую ракету среднего класса

Армия и ОПК
14 апреля, 15:15 UTC+3
Об этом сообщил гендиректор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ станет правообладателем новой ракеты среднего класса, создающейся в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс". Об этом сообщил на заседании экспертного совета по ракетно-космической отрасли при Госдуме гендиректор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев.

"Мы сегодня приступаем к созданию базового элемента ракеты сверхтяжелого класса. Правообладателем будет Минобороны, и у нас опять не получится коммерческой ракеты", - сказал он.

В этой связи Солнцев просит решить вопрос правообладания результатов интеллектуального труда.

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