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Первое видео испытаний мини-дронов для антитеррористических и спасательных операций

Армия и ОПК
14 апреля, 15:45 UTC+3
Производством квадрокоптеров занимается объединенный холдинг "Росэлектроника" , входящий в "Ростех"
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ТАСС/Холдинг "Росэлектроника"

В распоряжении ТАСС появилось первое видео испытаний мини-доронов, предназначенных для участия в антитеррористических, пожарных и спасательных операциях.

Как сообщил ТАСС источник в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех"), такие квадрокоптеры позволяют вести мониторинг местности и разведку в любое время суток и при любой погоде. Они оснащены миниатюрными тепловизорами, а также фото- и видеоаппаратурой с возможностью передачи мультимедиа в формате HD в режиме реального времени.

Радиус их действия - от 2 до 10 км. Дроны могут быть использованы для поиска пострадавших, ликвидации последствий стихийных бедствий, выявления очагов горения, анализа обстановки и поиска путей эвакуации. Как отмечают в холдинге, такие беспилотные летательные аппараты стоят сравнительно недорого, за счет чего их легко заменить в случае утери.

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