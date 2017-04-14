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Отряд кораблей Балтийского флота вышел в Северную Атлантику

Армия и ОПК
14 апреля, 16:15 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев
В открытом море экипажи отработают пополнение запасов воды и топлива с помощью танкера "Кола"
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КАЛИНИНГРАД, 14 апреля. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий" и "Сообразительный", морского буксира МБ-123 и танкера "Кола" вышел в Северную Атлантику, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"Отряд кораблей, который покинул военную гавань порта Балтийск 7 апреля, в сложных погодных условиях успешно проследовал через проливы Каттегат, Скагеррак и вышел в Северную Атлантику", - сказал Мартов.

В открытом море экипажи отработают пополнение запасов воды и топлива с помощью танкера "Кола". Корабли также проведут совместное маневрирование и учения по связи в ордере. Боевые расчеты корветов выполнят задачи по поиску надводных кораблей и подводных лодок условного противника и электронные пуски оружия по имитированным целям.

Экипажи вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации флота, находящихся на "Бойком" и "Сообразительном", проведут противолодочные учения с использованием опускаемых гидроакустических станций.

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