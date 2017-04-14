Показ арктической техники может пройти в Нижнем Тагиле вместо выставки вооружения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области заявило полигон "Старатель", где ранее раз в два года проводилась международная выставка вооружения Russia Arms Expo (RAE) как площадку для показа арктической техники. Предложение направлено федеральным властям для принятия решения, сообщил корреспонденту ТАСС региональный министр промышленности Сергей Пересторонин.

"Тема заявлена (показ арктической техники на полигоне "Старатель" - прим. ТАСС), определили направления, по которым может быть тематически развернута эта выставка. Она связана и с промышленной составляющей - это разработка и добыча, так и транспортировка с обеспечением жизнедеятельности человека и персонала, который будет работать на экспонируемой технике. На выставке будут присутствовать почти все субъекты", - сказал Пересторонин.

Он добавил, что свердловские власти ждут решения федеральных властей, от которого зависят возможные сроки показа арктической техники на нижнетагильском полигоне "Старатель". "Уже прошли ряд знаковых встреч - в Архангельске (площадка проведения Международного арктического форума - прим. ТАСС), по округам. Подготовлены каталоги продукции. Следующий этап - показные мероприятия", - добавил Пересторонин, не уточнив, арктическая техника чьего производства может быть представлена на полигоне "Старатель".

Полигон находится в Свердловской области вблизи города Нижний Тагил, где сосредоточено основное производство танков в России. На нем с 1999 года по 2015 год было проведено 25 выставок национального и международного уровня, в том числе десять международных выставок вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения. Нижний Тагил", которая в будущем будет перенесена в подмосковный парк "Патриот".

Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружений российского и зарубежного производства. До 2017 года проводилась раз в два года на полигоне "Старатель" Нижнетагильского института испытания металлов с 1999 года. Юбилейную, десятую выставку RAE-2015, которая прошла в Нижнем Тагиле 9-12 сентября 2015 года, посетили порядка 50 тыс. человек - примерно вдвое больше, чем предыдущую. В работе салона приняли участие свыше 250 российских и зарубежных компаний. На выставку приехали делегации 65 стран - на 25 больше, чем в 2013 году.

Генеральным устроителем экспозиции была научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", организаторами выступали - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Свердловской области. Проведение мероприятия регулировалось распоряжением правительства Российской Федерации.