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Третья по счету мотострелковая бригада ВВО внезапно поднята по тревоге при проверке

Армия и ОПК
15 апреля, 4:35 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 15, апреля. /ТАСС
64-ой отдельной мотострелковой бригаде предстоит совершить марш на штатной технике из пункта постоянной дислокации в заданный район в готовности к выполнению задач по предназначению
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ХАБАРОВСК, 15 апреля. /ТАСС/. 64-я отдельная мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) решением начальника Генерального штаба ВС РФ внезапно поднята по тревоге в ходе ее проверки заместителем министра обороны России генералом армии Дмитрием Булгаковым.

"Продолжается работа по проверке состояния материально-технического обеспечения, боевой и мобилизационной готовности войск ВВО. Сегодня решением начальника Генштаба внезапно поднято по тревоге уже третье по счету мотострелковое соединение округа - 64-я отдельная мотострелковая бригада, дислоцированная под Хабаровском. Бригаде предстоит совершить марш на штатной технике из пункта постоянной дислокации в заданный район в готовности к выполнению задач по предназначению", - сказал Булгаков журналистам, наблюдая за подготовкой техники к выходу из парка боевых машин.

Он также сообщил, что в воскресенье проинспектирует войска (силы) Тихоокеанского флота, дислоцированные на Камчатке.

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