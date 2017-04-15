В Восточном военном округе в ходе проверки проведено 22 учения

ХАБАРОВСК, 15 апреля. /ТАСС/. Войска Восточного военного округа (ВВО) в ходе контрольной проверки первой очереди за зимний период обучения провели 22 учения, в том числе 11 двусторонних. Об этом сообщил журналистам начальник штаба - первый заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Лапин.

"В соответствии с планом подготовки войск и сил завершается сдача контрольной проверки первой очереди за зимний период обучения. Войска продолжают выполнение мероприятий по планам учений и контрольных занятий. В рамках проверки уже проведено 22 учения, из них 11 двусторонних", - сказал генерал Лапин.

Кроме того, добавил он, в каждом объединении, соединении и воинской части проводятся внезапные проверки боевой и мобилизационной готовности. "На данный момент завершены контрольные проверки с приведением соединений и частей в полную боевую готовность и отработкой учебно- боевых задач в 29, 35 и 36-й общевойсковых армиях округа", - уточнил начальник штаба. Он также сообщил, что в ближайшие дни будут проверены войска (силы) Тихоокеанского флота и 11-й армии ВВС и ПВО.