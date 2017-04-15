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Замглавы Минобороны Булгаков удовлетворен состоянием боевой готовности войск ВВО

Армия и ОПК
15 апреля, 8:32 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 15, апреля. /ТАСС
Дмитрий Булгаков отметил, что войска работают слаженно
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ХАБАРОВСК, 15 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков выразил удовлетворение состоянием боевой и мобилизационной готовности войск Восточного военного округа (ВВО).

"Войска работают хорошо, слаженно, их обеспеченность вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами позволяет им успешно выполнять поставленные задачи", - сказал журналистам Булгаков, находящийся в войсках округа с проверкой.

"Мы завершаем проверку войск ВВО, - сказал он. - Только что была проверена 64-я отдельная мотострелковая бригада, внезапно поднятая по тревоге. С поставленными задачами бригада справилась", - заявил заместитель министра обороны.

Говоря об особенностях проводимой им проверки, заместитель главы Минобороны особо отметил, что "проверяется абсолютно все, неважных и второстепенных элементов здесь нет, каждый из них дополняет друг друга".

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