Замглавы Минобороны Булгаков удовлетворен состоянием боевой готовности войск ВВО

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ХАБАРОВСК, 15 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков выразил удовлетворение состоянием боевой и мобилизационной готовности войск Восточного военного округа (ВВО).
"Войска работают хорошо, слаженно, их обеспеченность вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами позволяет им успешно выполнять поставленные задачи", - сказал журналистам Булгаков, находящийся в войсках округа с проверкой.
"Мы завершаем проверку войск ВВО, - сказал он. - Только что была проверена 64-я отдельная мотострелковая бригада, внезапно поднятая по тревоге. С поставленными задачами бригада справилась", - заявил заместитель министра обороны.
Говоря об особенностях проводимой им проверки, заместитель главы Минобороны особо отметил, что "проверяется абсолютно все, неважных и второстепенных элементов здесь нет, каждый из них дополняет друг друга".