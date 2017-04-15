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Зенитчики ЮВО отработали вводные по химзащите и авиаударам в ходе учений в Бурятии

Армия и ОПК
15 апреля, 8:56 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 15, апреля. /ТАСС
В маневрах задействованы 350 единиц вооружения и военной техники
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апреля. /ТАСС/. Комплекс учебно-боевых задач отработали подразделения дивизии противовоздушной обороны ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) на марше из районов проведения учений на полигоне Телемба в Бурятии до станции погрузки на железнодорожные платформы. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В ходе 300-километрового марша личный в состав подразделений ПВО преодолел в средствах химзащиты на боевой технике условно зараженные участки местности, военнослужащие также отработали задачи по отражению налета авиации условного противника на колонны техники", - сказал Астафьев.

Он уточнил, что возвращение подразделений ПВО Южного военного округа после активной фазы учений в Бурятии в пункты постоянной дислокации в Ростовской области и Краснодарском крае планируется завершить к концу мая.

Как сообщал ТАСС, учение смешанного авиационного соединения и соединения противовоздушной обороны ЮВО на полигоне Телемба в Бурятии под руководством командующего 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова проходит с начала марта. Всего к учениям привлечено около 1 тысячи военнослужащих. В маневрах задействованы 350 единиц вооружения и военной техники, в том числе самолеты Су-30М2, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", Ми-8МТПР-1, а также ЗРК С-300ПМ и ЗРПК "Панцирь-С".

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