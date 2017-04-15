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Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука

Армия и ОПК
15 апреля, 9:03 UTC+3 МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Собеседник агентства добавил, что "Цирконы" могут запускаться из универсальных пусковых установок 3С14, которые также используются для ракет "Калибр" и "Оникс"
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© Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Новая российская гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

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"В ходе испытаний ракеты было подтверждено, что ее скорость на марше достигает 8 Махов (число, учитывающее зависимость величины скорости звука от высоты полета - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства, не уточнив, когда и с какой платформы был проведен запуск ракеты.

Ракеты "Циркон", отметил источник, могут запускаться из универсальных пусковых установок 3С14, которые также используются для ракет "Калибр" и "Оникс".

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

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Как сообщили ТАСС ранее другие источники в российской "оборонке", в этом году "Циркон" проходит государственные испытания.

После принятия на вооружение ракета, в частности, должна пополнить боекомплекты тяжелых атомных ракетных крейсеров "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов".

Дальность стрельбы "Цирконом", согласно открытым данным, составляет около 400 километров; максимальная скорость ракеты указывается в районе 4-6 Махов.

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