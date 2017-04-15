Источник: десантируемый комплекс РЭБ создается в интересах ВДВ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Десантируемый парашютным способом комплекс комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) разрабатывается в интересах Воздушно-десантных войск РФ. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно- промышленном комплексе.

"Сейчас в интересах ВДВ разрабатывается десантируемый парашютным способом многофункциональный комплекс РЭБ", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС не располагает.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, командовавший ВДВ с 2009 по 2016 год, рассказал в интервью ТАСС, что во всех соединениях Воздушно-десантных войск России в течение четырех-пяти лет появятся роты радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов.

Сейчас в интересах войск также создается первый в мире десантируемый зенитный ракетный комплекс "Птицелов". Сообщалось, что он разрабатывается на базе боевой машины десанта БМД-4М и может быть оснащен уже существующими боевыми модулями, в том числе от комплекса "Сосна".

Поставки в ВС РФ

Более 450 комплексов радиоэлектронной борьбы поступят в войска в 2017 году, сообщили в Минобороны РФ.

"Более 450 единиц современной техники РЭБ будет поставлено в 2017 году для Вооруженных сил РФ. Это практически все группы техники РЭБ - радиоподавления радиосвязи, радиолокации и радионавигации, защиты от высокоточного оружия, средства управления и обеспечения, - сообщили в военном ведомстве. - Среди них особое значение имеют такие современные комплексы, как "Красуха-2О", "Москва-1", "Борисоглебск-2", "Свет-КУ", "Ртуть-БМ" и "Инфауна".

В Минобороны отметили, что в последние годы идет масштабное переоснащение войск современной техникой, в том числе и техникой РЭБ.

"Целью переоснащения является доведение доли современной техники РЭБ к 2020 году до уровня 70 процентов, что является выполнимым при существующих уровнях финансирования Госпрограммы вооружения", - подчеркнули в министерстве.

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